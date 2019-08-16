«صراصير» داخل وجبة مطعم شهير بمكة.. و«الأمانة» تغلق جميع فروعه (فيديو وصور)

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تواصل – فريق التحرير:

اشتكت مواطنة في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي من وجود حشرات داخل وجبة غذاء، طلبتها من أحد المطاعم الشهيرة بمكة.

تفاعلت أمانة العاصمة المقدسة مع مقطع الفيديو المتداول، لافتة إلى أن الإدارة العامة لصحة البيئة التابعة لأمانة مكة تفاعلت مع مقطع الفيديو الذي تم رصده قبل عدة أيام، مؤكدة أنها أغلقت المطعم وجميع فروعه الـ 6 بالمنطقة.

وأكدت الأمانة أن الفرق الرقابية باشرت الموقع ولوحظ قيام إدارة المطعم بالطبخ والتحضير والتوزيع على جميع فروع المطعم بمكة في بيئة غير مهيأة وتفتقد لأدنى الاشتراطات الصحية.

ولفتت إلى أنه جرى إغلاق مقر التحضير وجميع فروع المطعم والبالغ عددها 6 فروع بمكة المكرمة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

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