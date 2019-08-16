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شرطة الرياض تكشف ملابسات تعدي شابين بالأسلحة البيضاء على وافد في الخرج

شرطة الرياض تكشف ملابسات تعدي شابين بالأسلحة البيضاء على وافد في الخرج
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيال مقطع فيديو يظهر من خلاله تعدي شابين بالأسلحة البيضاء على وافدٍ يعمل بمحلٍ للتموينات بمحافظة الخرج جنوبي العاصمة الرياض، وتفسيره بأنه حادثة سطو.

وباشرت الأجهزة الأمنية هذه القضية صباح يوم الثلاثاء الموافق 1440/12/12هـ واتضح من إجراءات الضبط الجنائي أن اعتداء الجانيين على المجني عليه جاء إثر خلاف بينهم ونتج عنه تعرض المجني عليه لإصابات بسيطة.

وقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية، عن كشف هوية الجانيين والقبض عليهما (مواطِنَينْ كلاهما في العقد الثاني من العمر)، حيث أقرّا بذلك، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

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