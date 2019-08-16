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الطائف.. فرق الإنقاذ تنقذ أسرتين احتجزتهم السيول بوادي سيسد (صور)

الطائف.. فرق الإنقاذ تنقذ أسرتين احتجزتهم السيول بوادي سيسد (صور)
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تواصل – الطائف:

تمكنت فرق البحث والإنقاذ التطوعية، من إنقاذ أسرتين كانتا في نزهة بوادي ومنتزه سيسد، شمال شرقي الطائف، بعدما داهمتهما السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم على المحافظة؛ ما تسبب باحتجازهما.

وكان فريق مبادرة التطوعي للبحث والإنقاذ، قد تلقّى بلاغًا عن احتجاز ثلاث مركبات تقلّ أسرتين عددهما حوالي ١٥ إلى ٢٠ شخصًا، أكثرهم من الأطفال؛ حيث داهمتهم السيول الناتجة عن الأمطار التي هطلت على موقع وجودهم في وادي ومنتزه سيسد شمال شرقي الطائف.

وتعاونت فرق الإنقاذ التطوعية الأخرى “أركان وبرق” تعاونا مشتركا في المهمة، وانتشروا في الموقع، وبذلوا جهودا حتى وصولهم لموقع احتجاز المركبات الثلاث؛ حيث تم إخراجها من موقع الخطر وتصعيد كامل أفراد الأسرتين منها وإنقاذهم، وتم إنهاء الموقف بكل سلامة وأمان دون وقوع أي إصابات.

وكانت أجزاء من الطائف شهدت هطول أمطار غزيرة عليها، اليوم الخميس، فيما كانت خفيفة على الأجزاء الأخرى، في ظل استمرار تحذيرات الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف لكافة المواطنين والمقيمين من الابتعاد عن الأودية ومواقع المستنقعات الناتجة من الأمطار.

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