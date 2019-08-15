الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

رصاصات قاتلة في صدر مواطن أمام منزله بجبال الحشر في جازان

رصاصات قاتلة في صدر مواطن أمام منزله بجبال الحشر في جازان

تحرك سعودي إماراتي ميداني مشترك في عدن.. وتسلُّم «قصر المعاشيق»

تحرك سعودي إماراتي ميداني مشترك في عدن.. وتسلُّم «قصر المعاشيق»

حفل زفاف دامٍ بنجران.. 4 ضحايا في «مشاجرة مسلحة» بين أبناء العم

حفل زفاف دامٍ بنجران.. 4 ضحايا في «مشاجرة مسلحة» بين أبناء العم

بالفيديو.. اعتداء وحشي على عامل بِقالة في الخرج بيد ملثمَين

بالفيديو.. اعتداء وحشي على عامل بِقالة في الخرج بيد ملثمَين

خلال 72 ساعة فقط.. 33 إصابة في حوادث مرورية بالطائف (صور)

خلال 72 ساعة فقط.. 33 إصابة في حوادث مرورية بالطائف (صور)
0

تواصل – الطائف:

قررت غرفة القيادة والسيطرة في صحة الطائف رفع جاهزية الطواقم الطبية اليوم في عدد من المستشفيات، وذلك بعد توالي بلاغات متزامنة لعدد من الحوادث استدعت الاستنفار في أقسام الطوارئ وبين الفرق الإسعافية الميدانية والتي أسفرت عن إصابة 33 شخص و9 وفيات خلال 72 ساعة فقط.

وكان مستشفى الملك عبد العزيز قد استقبل 12 إصابة نتيجة حادث مروري لعائلة شرق المحافظة، وكان مدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس في استقبال الحالات المصابة إلى جانب الفرق الطبية التي استعدت منذ إعلان البلاغ، فيما باشرت الطواقم الطبية بمستشفى الموية العام استقبال 15 حالة مصابة نتيجة حادث مروري على طريق الطائف – الرياض استدعى حالة الاستنفار وسرعة التعامل.

فيما كانت غرفة العمليات توجه عدداً من فرق الدعم شمال الطائف بمتابعة مدير إدارة الطوارئ سعيد الزهراني بعد أن ساهم حادث مروري متزامن في إصابة 6 حالات أخرى استدعت نقلها لمستشفى المحاني العام، وهو الأمر الذي رفع من أداء غرفة القيادة والسيطرة واستوجب تدخل عدد من القيادات المعنية في توجيه وتنسيق الكوادر الميدانية وفق التخصصات الطبية ونوعية الإصابات الناتجة.

من جهته وجه مدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس، برفع جاهزية عدد من أقسام المستشفيات المجاورة لدعم أقسام الطوارئ المعنية باستقبال الحالات لسرعة التعامل ونقل ما يستدعي وضعه الصحي لمستشفيات أعلى تخصصاً. فيما قادت غرفة عمليات الصحة عمليات التنسيق والتوجيه الميداني بين قيادات الصحة والطواقم العاملة ميدانياً.

بدوره أكد متحدث صحة الطائف عبدالهادي الربيعي أن كافة المرافق الصحية تخضع لكود التأهب والجاهزية على مدار الـ24 ساعة وفق خطة الحج المتضمنة جاهزية مرافق وكوادر صحة الطائف لمساندة المرافق الصحية بالمشاعر المقدسة عند الحاجة.

واختتم “الربيعي” حديثه داعياً الجميع للحيطة والحذر والالتزام بقواعد السلامة المرورية على الطرق والبعد عن القيادة في حالات الإرهاق والسهر والتعب باعتبار النسبة الكبرى لتلك الحوادث ناتجاً عن المكابرة في أخذ السائق القسط الكافي من الراحة اللازمة للتركيز المناسب أثناء القيادة.

5d559c61ae5095d559c5d4b5105d559c6025f4f

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الأمطار تغلق طرق رئيسية بـ«الطائف».. وتحذيرات لقائدي المركبات

الأمطار تغلق طرق رئيسية بـ«الطائف».. وتحذيرات لقائدي المركبات

انقلاب حافلة ركاب في طريق «الطائف – الرياض» يُخَلِّف 8 إصابات (صور)

انقلاب حافلة ركاب في طريق «الطائف – الرياض» يُخَلِّف 8 إصابات (صور)

صخور على طريق عقبة الهدا تٌعرقل حركة السير وتصيب مركبات بأضرار (فيديو)

صخور على طريق عقبة الهدا تٌعرقل حركة السير وتصيب مركبات بأضرار (فيديو)

إنهاء معاناة حاج صومالي مع الأزمات القلبية بعد عملية ناجحة 

إنهاء معاناة حاج صومالي مع الأزمات القلبية بعد عملية ناجحة 

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

المملكة في خدمة الحجيج
مقالات

المملكة في خدمة الحجيج

المزيد
دموع حاج
تدوينات حرة

دموع حاج

المزيد
لا شيء يستحق القلق! ( ٢ )
مقالات

لا شيء يستحق القلق! ( ٢ )

المزيد
مشعل والاكتئاب والمشي
مقالات

مشعل والاكتئاب والمشي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>