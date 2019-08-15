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بعد حادث روسيا.. «الرقابة النووية» تطمئن الجميع بشأن الجرعات الإشعاعية في المملكة

بعد حادث روسيا.. «الرقابة النووية» تطمئن الجميع بشأن الجرعات الإشعاعية في المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أنه لم يظهر أي تغيير في مستوى الجرعات الإشعاعية في أجواء المملكة وفقاً للشبكة الوطنية للإنذار المبكر عن الحوادث الإشعاعية والنووية، والمكونة من 73 محطة للرصد والإنذار المبكر المنتشرة في أنحاء المملكة، والتي تعمل الهيئة حالياً على زيادة سعتها لتتضاعف وتصبح 143 محطة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أنها لم تتلقَّ أي بلاغ رسمي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن احتمال وقوع حادث نووي أو إشعاعي في ثنايا حادث عسكري لتجربة قيل إنها اختبار لتقنية صواريخ تتضمن مواد مشعة أو مفاعلاً نووياً صغيراً وقع في نيونوكسا شمال غرب روسيا، وذلك في إطار اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي التي انضمت لها المملكة منذ 1989م.

وأضافت أن العديد من الدول الأوروبية لاسيما القريبة من الحادث لم ترصد أي ارتفاعات في مستوى الجرعات الإشعاعية.

وأشارت الهيئة إلى استمرارها في متابعة تطورات الموقف وأبعاده؛ لاتخاذ أي إجراءات وفقاً للخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية.

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