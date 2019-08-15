الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

رصاصات قاتلة في صدر مواطن أمام منزله بجبال الحشر في جازان

رصاصات قاتلة في صدر مواطن أمام منزله بجبال الحشر في جازان

تحرك سعودي إماراتي ميداني مشترك في عدن.. وتسلُّم «قصر المعاشيق»

تحرك سعودي إماراتي ميداني مشترك في عدن.. وتسلُّم «قصر المعاشيق»

حفل زفاف دامٍ بنجران.. 4 ضحايا في «مشاجرة مسلحة» بين أبناء العم

حفل زفاف دامٍ بنجران.. 4 ضحايا في «مشاجرة مسلحة» بين أبناء العم

بالفيديو.. اعتداء وحشي على عامل بِقالة في الخرج بيد ملثمَين

بالفيديو.. اعتداء وحشي على عامل بِقالة في الخرج بيد ملثمَين

ابتكار مريح.. رداء مزود ببكتيريا يمنع رائحة العرق

ابتكار مريح.. رداء مزود ببكتيريا يمنع رائحة العرق
0

تواصل – وكالات:

ابتكر مختصون رداء حديثا مزودا ببكتيريا حية تساعد في التغلب على مشكلة رائحة العرق  المزعجة، وقد تغني عن استخدام مزيلات العرق الصناعية.

وقالت المصممة، روزي برودهيد إن (سكين 2)، وهي قطعة ثياب تشبه لباس البحر بلون رمادي فاتح وأكمام، تحتوي على بكتيريا مفيدة تقلل الروائح، التي تفوح من الجسم.

وأضافت “ليس العرق ما يسبب انبعاث روائح الجسد وإنما البكتيريا. لذا أدخلنا بكتيريا نافعة في القماش بما يتيح وجود كائنات دقيقة مفيدة تساعد في تقليل الروائح المنبعثة”.

وأضافت “هذا التغير في الكائنات الدقيقة مرتبط بالحد من الرائحة المنبعثة من الجسم ويشجع على تجدد الخلايا وهو مفيد حقا لمناعة الجلد”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تعرّف على 7 أطعمة تخلصك من رائحة العرق

تعرّف على 7 أطعمة تخلصك من رائحة العرق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

دموع حاج
تدوينات حرة

دموع حاج

المزيد
لا شيء يستحق القلق! ( ٢ )
مقالات

لا شيء يستحق القلق! ( ٢ )

المزيد
مشعل والاكتئاب والمشي
مقالات

مشعل والاكتئاب والمشي

المزيد
لا شيء يستحق القلق!
مقالات

لا شيء يستحق القلق!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>