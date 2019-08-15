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تزوجت فتوقف الدعم.. «حساب المواطن» يرد على مستفيدة

تزوجت فتوقف الدعم.. «حساب المواطن» يرد على مستفيدة
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت مواطنة استفساراً إلى برنامج “حساب المواطن” عبر حسابه الرئيسي على موقع “تويتر”، بشأن توقف دعمها بعد الزواج، وموقفها في المستقبل من الدعم.

ورد البرنامج على المواطنة، بقوله: “يتم وقف الدعم حال تحديث بيانات كمتزوجه ولابد من تسجيل الزوجه كمستفيد تابع للزوج بإعتباره المستفيد الرئيسي متى توفرت شروط الأهلية”.

يذكر أن المواطنة المتزوجه يمكنها التسجيل كمستفيد رئيسي في حالات “المواطنة المتزوجة من أجنبي- المهجورة – زوجة السجين – زوجة الغائب – زوجة فاقد الأهلية”، مع إرفاق المستندات المطلوبة.

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