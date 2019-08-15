طريقة طبيعية لعلاج أمراض الجهاز التنفسي باستخدام «الملح»

تواصل – وكالات:

أصبح العلاج بالملح شائعاً على نطاق واسع في أيامنا هذه، لأنه فعال للغاية ويتمتع بالعديد من الفوائد الصحية بما في ذلك معالجة المشاكل المتعلقة بأمراض الجهاز التنفسي.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي المزمنة مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية والتليف الكيسي والحساسية، يعد العلاج بالملح أحد أفضل خيارات العلاج الطبيعية التي يجب أخذها بالاعتبار.

وقد تم تطوير العديد من التقنيات الجديدة التي يمكن أن تساعد الإنسان على معالجة نفسه بالملح في المنزل دون الحاجة للذهاب إلى عيادة الطبيب.

الخطوة الأهم هي اقتناء آلة الملح التي تعمل بالموجات فوق الصوتية، واختيار نوعية الملح المناسبة للعلاج. وتعمل آلة الملح على تحويل الملح إلى جزيئات صغيرة، مما يجعلها غير مزعجة عند التنفس. وعادة ما يستخدم الملح الصخري الطبيعي في عملية العلاج.

وعلى الرغم من أن استخدام الملح بكميات كبيرة يمكن أن يضر بالجسم، إلا أن هذه الطريقة تعمل على إدخال الملح إلى الجهاز التنفسي وليس الجهاز الهضمي، ويتم التخلص من الملح المستخدم عبر المخاط، الأمر الذي يبعد أي خطر على الصحة.

وبحسب صحيفة تايمز أوف إنديا، فإن العلاج بالملح يمكن إجراؤه بخطوتين أساسيتين، على النحو التالي:

1- استخدام جهاز أيروبيكا، وهو الجهاز الخاص بالعلاج بالملح، لمدة تتراوح بين 10 و20 دقيقة في مكان واحد، حيث يطلق جزيئات الملح في الهواء. الأمر الذي يعمل على إزالة المخاط السميك من الشعب الهوائية، والذي يرتبط بالعديد من مشكلات الجهاز التنفسي.

2- يمكن الاحتفاظ بجهاز الملح في أي غرفة في منزلك، ويمكن استخدامه على مدار 24، لأنه يطلق جزيئات الملح المجهرية في الهواء، لمحاربة البكتريا والفيروسات والفطريات، الأمر الذي يقي من الإصابة بالالتهابات لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي المزمنة، مثل الجيوب الأنفية الحادة والإنفلونزا.