3 محظورات على الحجاج والمعتمرين.. احذروا العقوبات صارمة

تواصل – فريق التحرير:

شددت هيئة حقوق الإنسان على أن القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها، لا يجوز لهم الإقامة في البلاد بعد انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة لهم.

ونشرت الهيئة عبر حسابها على “تويتر” انفوجرافيك، يتضمن المحظورات الأخرى الخاصة بالحجاج القادمين لأداء فريضة الحج والعمرة وهي:

– يحظر إيواء المتخلفين بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم، وتشغيلهم أو التستر عليهم أو تقديم أية مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم بصورة غير نظامية

– يحظر على وسائل النقل القيام بنقل القادمين لأداء العمرة أو الحج أو زيارة المسجد النبوي بين مدن المملكة، عدا نقلهم بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة.

– يحظر على وسائط النقل نقل من لا يحمل إقامة نظامية أو انتهت تأشيرة إقامتهم أو مجهولي الهوية، بما في ذلك إيصالهم إلى الأماكن المقدسة للحج أو العمرة وغيرها.

العقوبات

– السجن مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال أو بهما معا.

– مصادرة وسيلة النقل البرية المستخدمة في نقل الأشخاص، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.