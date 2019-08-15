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السودان.. «الحرية والتغيير» يعلن عن المرشح لرئاسة الوزراء

السودان.. «الحرية والتغيير» يعلن عن المرشح لرئاسة الوزراء
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تواصل – وكالات:

أعلن تحالف المعارضة الرئيسي في السودان “قوى إعلان الحرية والتغيير” عن عزمه ترشيح الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك لرئاسة الوزراء، بحسب ما أكدت مصادر لوكالة “رويترز”.

وسيعين المجلس السيادي السوداني، الذي سيؤدي اليمين الاثنين، رئيسا للوزراء بناء على ترشيح تحالف قوى الحرية والتغيير وفقا لإعلان دستوري تم الاتفاق عليه هذا الشهر.

وذكرت المصادر أن التحالف رشح أيضا محمد الحافظ محمود لمنصب نائب رئيس الوزراء، وعبد القادر محمد أحمد لمنصب رئيس القضاء.

وجاء ذلك خلال اجتماع الهيئة القيادية لقوى الحرية والتغيير، الخميس، وشهد الاجتماع تأجيل اعتماد أعضاء المجلس السيادي إلى اجتماع لاحق لمزيد من التشاور.

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