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بالأرقام.. المملكة تمتلك ربع احتياطي الدول العربية من الذهب

بالأرقام.. المملكة تمتلك ربع احتياطي الدول العربية من الذهب
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تواصل – وكالات:

أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن احتياطي الدول العربية من الذهب بلغت في أغسطس الجاري نحو 1300 طن، من أصل 34 ألف طن تملكها دول العالم من المعدن النفيس.

وكشفت البيانات أن المملكة تتصدر الدول العربية باحتياطيات الذهب، حيث تمتلك 323.1 طن، ما يشكل نحو ربع الاحتياطيات التي تمتلكها الدول العربية من المعدن الأصفر.

يشار إلى أن احتياطيات المملكة هي جزء من احتياطاتها الدولية، المؤلفة من الذهب والنقد الأجنبي وحقوق السحب، ووفقا لبيانات “مؤسسة النقد العربي السعودي” فقد بلغ إجمالي الاحتياطيات السعودية نهاية العام الماضي 1.862 تريليون ريـال (نحو 496.5 مليار دولار).

وبعد المملكة تأتي لبنان في المرتبة الثانية عربيا باحتياطيات ذهبية تبلغ 286.8 طن، ومن ثم الجزائر بـ 173.6 طن، تليها ليبيا بـ116.6 طن، في حين جاء العراق بالمرتبة الخامسة باحتياطي 96.3 طن.

الجدير بالذكر أن احتياطيات الذهب المذكورة هي عبارة عن ما تملكه البنوك المركزية العربية ولا علاقة لها باحتياطات الذهب غير المستخرجة.

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