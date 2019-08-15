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أسعار النفط تواصل الانخفاض بسبب مخاوف الركود والإمدادات الأمريكية

أسعار النفط تواصل الانخفاض بسبب مخاوف الركود والإمدادات الأمريكية
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تواصل – واس:

انخفضت أسعار النفط ثلاثة بالمئة إلى ما يقل عن 58 دولارًا للبرميل اليوم لتواصل الهبوط الذي سجلته الجلسة الماضية بنسبة ثلاثة بالمئة، إذ تتعرض لضغوط بفعل تنامي مخاوف حدوث ركود وزيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام الأمريكية.

وفي مؤشر على شعور المستثمرين بالقلق من أن الاقتصاد الأمريكي، الأكبر في العالم، ربما يتجه صوب الركود، مما سيؤثر سلبًا على طلب النفط، انقلب منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية أمس الأربعاء للمرة الأولى منذ 2007.

وتراجع خام القياس العالمي برنت 1.81 دولار أو ثلاثة بالمئة إلى 57.67 دولار للبرميل وبحلول الساعة 1117 بتوقيت جرينتش، تراجع 1.57 دولار إلى 57.91 دولار، ونزل الخام الأمريكي 1.03 دولار إلى 54.20 دولار للبرميل.

وما زال سعر برنت مرتفعًا عشرة بالمئة منذ بداية العام بفضل تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا في المجموعة المعروفة باسم أوبك.

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