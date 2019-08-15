تحرك سعودي إماراتي ميداني مشترك في عدن.. وتسلُّم «قصر المعاشيق»

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تواصل – وكالات:

وصلت إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الخميس، لجنة سعودية إماراتية بهدف الإشراف على انسحاب قوات المجلس الانتقالي من المؤسسات الحكومية والعسكرية في المدينة.

وقال مصدر إن الحماية الرئاسية التابعة للحكومة الشرعية اليمنية، تسلمت قصر معاشيق الرئاسي في عدن من عناصر المجلس الانتقالي.

وطالبت قوات التحالف برئاسة السعودية قوات المجلس الانتقالي بالانسحاب من المواقع التي استولت عليها من قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي.
واشترط التحالف إتمام الانسحاب قبل بدء حوار دعته إليه الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية وعناصر المجلس الانتقالي من أجل التوصل إلى تسوية.
وأسفرت معارك نشبت لعدة أيام بين الحكومة اليمنية والشرعية والمجلس الانتقالي عن استيلاء عناصر الأخير على العديد من معسكرات الفريق الأول فضلا عن قصر معاشيق الرئاسي ومؤسسات أخرى.
ولم يتوقف القتال إلا بعد تهديد قوات التحالف باستخدام القوة ضد المخالفين للهدنة. وبالفعل نفذت قوات التحالف عملية من هذا النوع ضد منتهكي الهدنة.
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