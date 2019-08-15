الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

حفل زفاف دامٍ بنجران.. 4 ضحايا في «مشاجرة مسلحة» بين أبناء العم

حفل زفاف دامٍ بنجران.. 4 ضحايا في «مشاجرة مسلحة» بين أبناء العم

بالفيديو.. اعتداء وحشي على عامل بِقالة في الخرج بيد ملثمَين

بالفيديو.. اعتداء وحشي على عامل بِقالة في الخرج بيد ملثمَين

وفاة مسعفَيْن في حادث مروري مؤلم بتبوك

وفاة مسعفَيْن في حادث مروري مؤلم بتبوك

الخرج.. العثور على جثّة «المفقود السبيعي» بعد 13 يوماً من البحث

الخرج.. العثور على جثّة «المفقود السبيعي» بعد 13 يوماً من البحث

إصابة 6 رجال شرطة في تبادل إطلاق نار بولاية فيلادلفيا الأمريكية

إصابة 6 رجال شرطة في تبادل إطلاق نار بولاية فيلادلفيا الأمريكية
0

تواصل – وكالات:

​أصيب ستة من عناصر الشرطة بجروح الاربعاء في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا (شمال شرق الولايات المتحدة) خلال تبادل لاطلاق النار استمر ساعات مع قناص كان متحصنا في بناية لكنها اعتقلته في نهاية المطاف، كما ذكرت الشرطة المحلية.

واوضح قائد شرطة فيلادلفيا ريتشارد روس في مؤتمر صحافي ان جميع عناصر الشرطة قد غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج.

وأضاف أن اثنين من عناصر الشرطة اللذين علقا في البناية التي كان يتحصن فيها القناص، قد غادراها خلال الليل.

وبدأ الحادث كقضية عادية تتعلق بتهريب مخدرات. وقال روس إن عناصر الشرطة جاؤوا للقيام بعملية توقيف، عندما بدأ المشتبه بإطلاق النار عليهم، فحمل قوات الامن على الرد.

وأعرب قائد الشرطة عن سروره بالقول “إنها معجزة فعلا ألا نضطر في مثل هذا المكان الضيق، الى الحديث عن حصيلة ثقيلة”.

وقال المتحدث باسم شرطة فيلادلفيا اريك غريب ان الوحدات الخاصة تمكنت من القيام بعملية توقيف المشبوه ثم تفتيش المبنى بكامله.

وأشاد عمدة فيلادلفيا الديموقراطي جيم كيني بشرطة المدينة، لكنه ألقى باللوم ايضا على المسؤولين السياسيين لغياب التدابير الرامية الى الحد من العنف المسلح.

وقال كيني للصحافيين ان “السلطات على المستوى الاتحادي وعلى مستوى ولاية (بنسلفانيا) لا تريد أن تفعل أي شيء لإزالة الأسلحة من الشوارع.”

واضاف إن “عناصرنا يستحقون الحماية، ولا يستحقون أن يطلق النار عليهم رجل طوال ساعات بكمية غير محدودة من الذخائر. هذه مسألة مثيرة للاشمئزاز، يتعين علينا القيام بشيء ما”.

وقد وقع هذا الحادث بعد عمليتي قتل جماعيتين في أغسطس، الأولى في إل باسو (تكساس)، والثانية في دايتون (أوهايو)، واسفرتا عن 31 قتيلا وتسببتا بصدمة عميقة في الولايات المتحدة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إطلاق نار داخل مسجد بالنرويج يسفر عن إصابة شخص.. والسلطات تعتقل الجاني

إطلاق نار داخل مسجد بالنرويج يسفر عن إصابة شخص.. والسلطات تعتقل الجاني

إلقاء طفل من الطابق العاشر

إلقاء طفل من الطابق العاشر

الإطاحة بـ 5 مواطنين أطلقوا النار في إحدى المناسبات بالرياض

الإطاحة بـ 5 مواطنين أطلقوا النار في إحدى المناسبات بالرياض

توجيه عاجل من النائب العام بشأن إطلاق النار في إحدى المناسبات

توجيه عاجل من النائب العام بشأن إطلاق النار في إحدى المناسبات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لا شيء يستحق القلق! ( ٢ )
مقالات

لا شيء يستحق القلق! ( ٢ )

المزيد
مشعل والاكتئاب والمشي
مقالات

مشعل والاكتئاب والمشي

المزيد
لا شيء يستحق القلق!
مقالات

لا شيء يستحق القلق!

المزيد
عشر ذي الحجة
مقالات

عشر ذي الحجة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>