هل هناك خطورة من ملامسة مريض الجلطة؟.. توضيح من «النمر»

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نفى الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، وجود خطورة عند ملامسة مريض الجلطة، وذلك خلال فترة الأربعين يومًا التالية على إذابة الجلطة.

جاء ذلك رداً على مغرد وجّه سؤالاً للنمر بحسابه الرسمي على موقع تويتر، حيث تساءل قائلاً: ”هل صحيح أنه بعد جلطة القلب المريض لا يلامس أهله 40 يومًا؟”، وأجابه النمر بقوله: “غير صحيح، بل يستطيع المريض ذلك متى ما رأى أنه مستعد نفسيًّا وجسديًّا لذلك”.

وأضاف النمر موضحًا: “عادة يحصل ذلك في نهاية الأسبوع الأول بعد فتح الشريان المسدود وخروجه من المستشفى”.