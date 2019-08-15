«حساب المواطن» يوضح كيفية إعادة الدعم إلى أسرة بعد وفاه الأب

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن أنه يتيح لأرملة المتوفَّى التسجيل بديلاً عنه كمستفيد رئيسي، مع إضافة الأبناء كتابعين للحصول على الدعم بعد وفاة رب الأسرة، منوها بضرورة إرفاق المستندات المطلوبة ”حصر ورثة أو صك ولاية أو إثبات احتضان”.

جاء ذلك رداً من حساب المواطن على استفسار ورد إليه يفيد بانقطاع الدعم عن أسرة بعد وفاة الأب، ليرد الحساب بأن الانقطاع تلقائي مع تحديث البيانات في الأحوال المدنية.

وأوضح حساب المواطن أنه يجب على أرملة المتوفى اتباع الخطوات السابقة حتى لا يتواصل انقطاع الدعم.