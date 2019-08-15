حفل زفاف دامٍ بنجران.. 4 ضحايا في «مشاجرة مسلحة» بين أبناء العم

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تواصل – نجران:

وقع 4 أربع ضحايا بين مصاب وجريح؛ جراء مشاجرة جماعية وقعت ليلة أمس، بعد الانتهاء من الاحتفال بمناسبة زواج في حي المشعلية بمنطقة نجران.

وتعود التفاصيل بحسب مصادر  إلى أن خلافا قديما بين “أبناء عمومة” تفجر من جديد وتطور إلى مشاجرة عنيفة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء وسلاح ناري، الشيء الذي تسبب في مقتل أحد المتشاجرين وإصابة ثلاثة آخرين، وقد تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إلى ذلك أفادت المصادر أن الأجهزة الأمنية شرعت على الفور في التحقيق في ملابسات الحادث، وأن القضية لا تزال رهن استكمال الإجراءات والتحقيق.

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