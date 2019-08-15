توجيه رسمي بـ«تخفيض جديد» على «وثيقة تأمين المركبات»

وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” شركات التأمين بتقديم خصم خاص للسائقين الجدد عند تقدمهم لطلب إصدار وثيقة تأمين، حسبما ذكرت مصادر مطلعة.

وأوضحت المصادر أن المؤسسة بينت أن الهدف من هذا التوجيه هو تحفيز نمو قطاع التأمين وتحسين خدمة التأمين ضد الغير، وتشجيع القيادة الآمنة. حسب “عكاظ”

يذكر أن “ساما” كانت قد ألزمت شركات التأمين بتقديم خصومات لأصحاب السجلات الخالية من المطالبات، مشيرة في بيان لها إلى أن نسبة الخصم تصل إلى 15% لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد بزيادة عدد السنوات لتصل إلى 30% لمن لم توجد عليه مطالبات حتى 3 سنوات.