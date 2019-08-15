الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

حفل زفاف دامٍ بنجران.. 4 ضحايا في «مشاجرة مسلحة» بين أبناء العم

حفل زفاف دامٍ بنجران.. 4 ضحايا في «مشاجرة مسلحة» بين أبناء العم

بالفيديو.. اعتداء وحشي على عامل بِقالة في الخرج بيد ملثمَين

بالفيديو.. اعتداء وحشي على عامل بِقالة في الخرج بيد ملثمَين

وفاة مسعفَيْن في حادث مروري مؤلم بتبوك

وفاة مسعفَيْن في حادث مروري مؤلم بتبوك

الخرج.. العثور على جثّة «المفقود السبيعي» بعد 13 يوماً من البحث

الخرج.. العثور على جثّة «المفقود السبيعي» بعد 13 يوماً من البحث

الإعصار «كروسا» يصل اليابان.. رياح مدمرة وأمطار غزيرة تصيب الحياة بالشلل

الإعصار «كروسا» يصل اليابان.. رياح مدمرة وأمطار غزيرة تصيب الحياة بالشلل
0

تواصل – واس:

ألغيت المئات من الرحلات الجوية والعديد من خدمات القطارات اليوم ، حيث اجتاح إعصار قوي غربي اليابان تصاحبه رياح مدمرة وأمطار غزيرة.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيراً بأن إعصار كروسا يتجه صوب جزر شيكوكو وكيوشو في صباح اليوم.

وتسبب كروسا في إلغاء 679 رحلة وعدد كبير من خدمات القطارات في غرب اليابان، تاركا المسافرين عالقين في ذروة موسم العطلات الصيفية، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية.

وحذر خبراء الأرصاد من أن كروسا يمكن أن يتسبب في سقوط كميات خطيرة من الأمطار في بعض المناطق، وحثوا السكان على البقاء في حالة يقظة إزاء الانهيارات الطينية وارتفاع منسوب مياه الأنهار والأمواج العالية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

العاصفة «كروسا» تُخلي أكثر من 300 ألف شخص في «اليابان»

العاصفة «كروسا» تُخلي أكثر من 300 ألف شخص في «اليابان»

سفارة خادم الحرمين باليابان عقب زلزال فوكوشيما: اطمئنوا.. مواطنونا بخير

سفارة خادم الحرمين باليابان عقب زلزال فوكوشيما: اطمئنوا.. مواطنونا بخير

سفارة المملكة باليابان توضح موقف المواطنين بعد وقوع زلزال

سفارة المملكة باليابان توضح موقف المواطنين بعد وقوع زلزال

إجلاء عشرات الآلاف من سكان غرب اليابان بعد هطول أمطار غزيرة

إجلاء عشرات الآلاف من سكان غرب اليابان بعد هطول أمطار غزيرة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لا شيء يستحق القلق! ( ٢ )
مقالات

لا شيء يستحق القلق! ( ٢ )

المزيد
مشعل والاكتئاب والمشي
مقالات

مشعل والاكتئاب والمشي

المزيد
لا شيء يستحق القلق!
مقالات

لا شيء يستحق القلق!

المزيد
عشر ذي الحجة
مقالات

عشر ذي الحجة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>