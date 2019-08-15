الإعصار «كروسا» يصل اليابان.. رياح مدمرة وأمطار غزيرة تصيب الحياة بالشلل

تواصل – واس:

ألغيت المئات من الرحلات الجوية والعديد من خدمات القطارات اليوم ، حيث اجتاح إعصار قوي غربي اليابان تصاحبه رياح مدمرة وأمطار غزيرة.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيراً بأن إعصار كروسا يتجه صوب جزر شيكوكو وكيوشو في صباح اليوم.

وتسبب كروسا في إلغاء 679 رحلة وعدد كبير من خدمات القطارات في غرب اليابان، تاركا المسافرين عالقين في ذروة موسم العطلات الصيفية، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية.

وحذر خبراء الأرصاد من أن كروسا يمكن أن يتسبب في سقوط كميات خطيرة من الأمطار في بعض المناطق، وحثوا السكان على البقاء في حالة يقظة إزاء الانهيارات الطينية وارتفاع منسوب مياه الأنهار والأمواج العالية.