بالفيديو.. اعتداء وحشي على عامل بِقالة في الخرج بيد ملثمَين

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تواصل – الخرج:

وثق مقطع فيديو متداول عملية سطو مسلح بواسطة سكين ومفتاح عجل، نفذه شخصان ملثمان هاجما بقالة تموينات بحي الخزامى بالخرج، نتج عنها إصابة عامل البقالة بجروح بليغة في الرأس استدعت نقله للمستشفى لإجراء اللازم.

 وبحسب شاهد عيان فإن اللصين كانا يستقلان مركبة النترا بيضاء اللون، أوقفاها أمام البقالة وخرجا منها حاملين سكينا ومفتاح العجل، ثم دخلا محل التموينات وهددا العامل للحصول على مبالغ مالية، إلا أنه قاومهما ودخل معهما في عراك نتج عنه إصابته بجروح بليغة في الرأس استدعت نقله للمستشفى.
وأوضح مقطع آخر تناثر الدماء داخل المحل جراء العراك الذي حدث بينهم كما ظهر بالمقطع أحد الأطفال الذي هرب من الموقع بعد أن شعر بالخوف مما يحدث.

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