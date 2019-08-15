مصادر: تسجيل 17 ألف عقار دون صك العام الحالي.. 55% زراعية وسكنية

تواصل – الرياض:

بلغ عدد العقارات المسجلة دون صكوك في جميع مناطق المملكة منذ بداية العام الهجري الحالي، أكثر من 17.2 ألف عقار، 55% منها أراضٍ زراعية وسكنية.

وبحسب مصادر فإن 18% من هذه الصكوك تم تسجيلها في المنطقة الشرقية بواقع 3050 عقاراً، بينما حلت منطقة مكة المكرمة ي المرتبة الثانية بعدد 2967 عقارا، ثم تلتها منطقة عسير بـ1979 عقاراً.

وأبانت المصادر – “وفقاً لـ الاقتصادية”- أنه تم تسجيل 694 عقاراً في كتابات العدل بمنطقة الجوف، و668 عقارا بالمدينة المنورة، و542 عقارا بحائل، تليها منطقة تبوك بعدد 436 عقاراً، والباحة بـ417 عقاراً، ونجران بـ321 عقاراً دون صك.