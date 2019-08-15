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وفاة مسعفَيْن في حادث مروري مؤلم بتبوك

وفاة مسعفَيْن في حادث مروري مؤلم بتبوك
توضيحية
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تواصل – تبوك:

توفي مسعفان بالهلال الأحمر السعودي في حادث مروري مؤلم صباح يوم أمس الأربعاء على طريق “تبوك – ضباء” أثناء توجههما إلى مقر عملهما بمركز إسعاف ضباء.

وهاتف رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، ذوي المسعفين عبدالله العمري وأحمد القرني، وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته لذوي الفقيدين، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.

من جانبهم أعرب ذوو الفقيدين عن بالغ شكرهم وتقديرهم لرئيس الهيئة على تعازيه ومواساته التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلين الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

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