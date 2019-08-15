طائر يتسبب في كارثة جوية.. واحتراق محرك الطائرة بالجو

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

الخرج.. العثور على جثّة «المفقود السبيعي» بعد 13 يوماً من البحث

الخرج.. العثور على جثّة «المفقود السبيعي» بعد 13 يوماً من البحث

انقلاب حافلة ركاب في طريق «الطائف – الرياض» يُخَلِّف 8 إصابات (صور)

انقلاب حافلة ركاب في طريق «الطائف – الرياض» يُخَلِّف 8 إصابات (صور)

وزير الداخلية يكرم طالبًا ويمنحه 100 ألف ريال وسيارة.. بسبب موقف بالحج

وزير الداخلية يكرم طالبًا ويمنحه 100 ألف ريال وسيارة.. بسبب موقف بالحج

نفرة مليونية ..بياض الإحرامات يغطي مسارات المشاة الأطول عالمياً إلى «مزدلفة»  

نفرة مليونية ..بياض الإحرامات يغطي مسارات المشاة الأطول عالمياً إلى «مزدلفة»  

طائر يتسبب في كارثة جوية.. واحتراق محرك الطائرة بالجو

طائر يتسبب في كارثة جوية.. واحتراق محرك الطائرة بالجو
0

تواصل – وكالات:

أصيب عشرة أشخاص إثر هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية من طراز “ايرباص-321” في ضواحي موسكو صباح اليوم بعد اندلاع النار في محركيها.

وذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء ، اليوم ، أن عشرة أشخاص أصيبوا جراء اشتعال نيران بمحرك طائرة ركاب عقب هبوطها اضطراريا في أحد مطارات ضواحي موسكو.

وأفادت الوكالة نقلاً عن خدمة الطوارئ بأن الطائرة من طراز “إيرباص 320” واشتعل محركها بسبب اصطدامها بطائر.

وقالت إن الطائرة كانت في رحلة من مطار جوكوفسكي إلى سيمفيروبول، وهبطت بشكل اضطراري بعد إقلاعها بقليل بالقرب من قرية ريبينسكوي على مشارف مطار جوكوفسكي.

وأضافت أن عدد ركاب الطائرة 234 شخصا، وأصيب عشرة أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال بإصابات طفيفة، وأنه تم إجلاء جميع الركاب من الطائرة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

لحظات رعب على طائرة.. هبوط مفاجئ وسريع ودخان كثيف يحيط الركاب

لحظات رعب على طائرة.. هبوط مفاجئ وسريع ودخان كثيف يحيط الركاب

تحطم واحتراق طائرة أمريكية.. ومصرع جميع ركابها

تحطم واحتراق طائرة أمريكية.. ومصرع جميع ركابها

رواية جديدة عن أغرب لغز لاختفاء طائرة.. اختُطفت أم تحطمت؟

رواية جديدة عن أغرب لغز لاختفاء طائرة.. اختُطفت أم تحطمت؟

شاهد.. طائرة مشتعلة بالنار تهبط في مطار روسي

شاهد.. طائرة مشتعلة بالنار تهبط في مطار روسي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لا شيء يستحق القلق! ( ٢ )
مقالات

لا شيء يستحق القلق! ( ٢ )

المزيد
مشعل والاكتئاب والمشي
مقالات

مشعل والاكتئاب والمشي

المزيد
لا شيء يستحق القلق!
مقالات

لا شيء يستحق القلق!

المزيد
عشر ذي الحجة
مقالات

عشر ذي الحجة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>