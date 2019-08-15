توقعات بضباب على الشرقية.. وأمطار في 4 مناطق

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

الخرج.. العثور على جثّة «المفقود السبيعي» بعد 13 يوماً من البحث

الخرج.. العثور على جثّة «المفقود السبيعي» بعد 13 يوماً من البحث

انقلاب حافلة ركاب في طريق «الطائف – الرياض» يُخَلِّف 8 إصابات (صور)

انقلاب حافلة ركاب في طريق «الطائف – الرياض» يُخَلِّف 8 إصابات (صور)

وزير الداخلية يكرم طالبًا ويمنحه 100 ألف ريال وسيارة.. بسبب موقف بالحج

وزير الداخلية يكرم طالبًا ويمنحه 100 ألف ريال وسيارة.. بسبب موقف بالحج

نفرة مليونية ..بياض الإحرامات يغطي مسارات المشاة الأطول عالمياً إلى «مزدلفة»  

نفرة مليونية ..بياض الإحرامات يغطي مسارات المشاة الأطول عالمياً إلى «مزدلفة»  

توقعات بضباب على الشرقية.. وأمطار في 4 مناطق

توقعات بضباب على الشرقية.. وأمطار في 4 مناطق
0

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض ونجران كذلك على طريق الساحل الواصل ما بين جازان إلى الليث. كما يتوقع تكون الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الساحلية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 38-16كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 34-14كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

غُبار على الرياض .. وتنبيه من«الأرصاد» لتوخي الحذر على الطرق السريعة

غُبار على الرياض .. وتنبيه من«الأرصاد» لتوخي الحذر على الطرق السريعة

موظف بـ«الأرصاد» يقرأ الأحوال الجوية وسط الأمطار في «منى».. والهيئة تعلق (فيديو)

موظف بـ«الأرصاد» يقرأ الأحوال الجوية وسط الأمطار في «منى».. والهيئة تعلق (فيديو)

«الحصيني»: يوم الأضحى أول أيام «الكلبين» ويعلن توقعاته للطقس الأيام المقبلة

«الحصيني»: يوم الأضحى أول أيام «الكلبين» ويعلن توقعاته للطقس الأيام المقبلة

توقعات طقس اليوم.. رياح نشطة وغبار وسحب رعدية

توقعات طقس اليوم.. رياح نشطة وغبار وسحب رعدية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لا شيء يستحق القلق! ( ٢ )
مقالات

لا شيء يستحق القلق! ( ٢ )

المزيد
مشعل والاكتئاب والمشي
مقالات

مشعل والاكتئاب والمشي

المزيد
لا شيء يستحق القلق!
مقالات

لا شيء يستحق القلق!

المزيد
عشر ذي الحجة
مقالات

عشر ذي الحجة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>