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من الجمرات إلى الحرم.. متطوعون ينقلون الحجاج بـ«الدبابات» بعد أن أعياهم التعب (فيديو)

من الجمرات إلى الحرم.. متطوعون ينقلون الحجاج بـ«الدبابات» بعد أن أعياهم التعب (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تطوع العديد من المواطنين لنقل الحجاج من الجمرات للحرم المكي بالدبابات في دقائق معدودة.

يذكر أن المسافة بين رمي الجمرات والحرم المكي حوالي 10 كيلو متر تقريبا، وتستغرق قرابة الساعة ونصف أو الساعتين مشيا على الأقدام، إلا أن تطوع المواطنين لنقل الحجاج ساهم في التيسير عليهم من عناء الانتقال من رمي الجمرات إلى مكة.

وأبدى ضيوف الرحمن سعادتهم بهذه المشاعر الطيبة والتي تعكس فرحة واحتفاء المواطنين بضيوف الرحمن من مختلف الجنسيات، وتقديم كل ما يستطيعون من خدمات ليؤدوا مناسكهم بكل سهولة ويسر.

 

 

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