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«ارقد وآمن».. تعليق «المسند» على مقطع نهاية العالم خلال أيام

«ارقد وآمن».. تعليق «المسند» على مقطع نهاية العالم خلال أيام
أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند
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تواصل – فريق التحرير

علق أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، على وضع منجم يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس الجاري، موعدًا لانتهاء العالم.

وعبر تغريدة على “تويتر” قال “المسند”: “لم أكن أتوقع أنني سأضطر لكتابة تعليق على المقطع المٌرفق؛ لإيماني بأن الناس عندهم القدر الكافي من الحصانة الشرعية والعلمية للرد على ما ورد فيه، ولكن تفاجأت بكثرة من يرسل المقطع لي، ويسأل عن حقيقة ما سيحدث في 30 أغسطس؟ الجواب: “ارقد وآمن”.

وتداول مغردون مقطع مصور لأحد الفلكيين يدعي فيه حلول كارثة بنهاية شهر أغسطس الحالي تتسبب في نهاية العالم.

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