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5حالات تُتيح للمتزوجة التسجيل كمستفيد رئيسي من «حساب المواطن» .. تعرف عليها

5حالات تُتيح للمتزوجة التسجيل كمستفيد رئيسي من «حساب المواطن» .. تعرف عليها
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تواصل – فريق التحرير:

تساؤلات عديدة بشأن موقف المواطنة المتزوجة، في برنامج حساب المواطن، بعد القرارات الملكية الأخيرة الخاصة بالأحوال المدنية ووثائق السفر.

وفي هذا السياق أكد برنامج حساب المواطن أنه بإمكان المواطنة المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في خمس حالات، ليحسم الجدل بشأن موقف المرأة من الدعم وآلية التسجيل في البرنامج.

جاء ذلك ردا من البرنامج على مواطنة وجهت استفسارا قالت فيه: “عندي تساؤل، بعد القرارات الأخيرة
يا حبذا لو تكون الزوجة ربة الأسرة، في حساب المواطن، فالزوجة تقوم مقام رب الأسرة، وخاصة إذا كان الزوج موقفة خدماته وليس له حسابات في البنوك”.

ورد حساب المواطن عبر حساب خدمة العملاء بقوله “بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية ( المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لاثبات الحالة، أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة”.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على عدة قرارات ملحقة بمراسيم ملكية، فيما يخص التعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية وجميعها مرتبطة بالمرأة في المملكة.

 

 

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