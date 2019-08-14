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في موسم الحج.. رجال الأمن يعيدون 209 أطفال تائهين بالمسجد الحرام (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

تمكن رجال الأمن بالمسجد الحرام من إعادة أكثر من 209 أطفال من مختلف الجنسيات لذويهم خلال موسم الحج.

وبلغ عدد الأطفال التائهين في يوم عرفة فقط 100 طفل تائه وتم إعادتهم لذويهم.. تلك الجهود المبذولة خلفها رجال الأمن بالمسجد الحرام.

ورصد مقطع فيديو متداول جهود رجال الأمن بالمسجد الحرام ومساهمتهم في إعادة الأطفال التائهين لذويهم والتي تكثر أعداد فقدانهم في أوقات المواسم.

ونوهت الجهات المعنية بحرص زوار المسجد الحرام والمعتمرين على تسجيل بيانات الأطفال في كروت توضع برفقة الأطفال أثناء اصطحابهم في المسجد الحرام حتى يتمكن رجال الأمن من الوصول السريع لذويهم.

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