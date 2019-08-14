«تعليم الشرقية» تعتمد توجيه ٩٤٠ معلماً ومعلمة

تواصل – واس:

اعتمد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، توجيه 940 معلما ومعلمة جديدا بالمنطقة تم توزيعهم وفق المفاضلة والاحتياج، حيث ستكون مباشرتهم يوم الأحد المقبل الموافق للـ 17 من شهر ذو الحجة الحالي.

وهنأ الدكتور الشلعان، المعلمين والمعلمات الجدد، متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية المقبلة، مؤكدا أن المعلم أحد أهم عناصر العملية التعليمية، والعامل الأهم في بناء المجتمع وتكوين جيل واعٍ قادر على مواصلة التقدم وإنتاج المعرفة، منوها بالرعاية والعناية الذي حظي بها المعلم، من حكومتنا الرشيدة “ايدها الله” فهو صاحب رسالة مقدسة وسيحقق التطلعات والطموحات نحو التقدم والازدهار وتحقيق الرؤية الوطنية الطموحة٢٠٣٠، والتي تسهم في الارتقاء بمستوى مخرجات العملية التربوية والتعليمية.

من جانبه، أشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن برنامج تهيئة واستقبال المعلمين والمعلمات الجدد سيبدأ الأحد القادم بمشيئة الله تعالى بالدمام بمقر قصر النخيل على طريق الدمام الجبيل السريع، ويستمر ليومين، يتخلله لقاءا مفتوحا مع مدير عام التعليم إلى جانب عدد من ورش العمل وطرح عدد من المحاور الهامة ومن ثم يبدأ البرنامج التدريبي يوم الثلاثاء القادم الموافق للـ 19 من الشهر الجاري، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.