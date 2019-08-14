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مدتها 7 ساعات.. عملية جراحية دقيقة تعيد النظر لحاجة مصرية بمدينة الملك عبدالله

مدتها 7 ساعات.. عملية جراحية دقيقة تعيد النظر لحاجة مصرية بمدينة الملك عبدالله
عملية جراحية
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تواصل – واس:

استعادت فتاة مصرية تبلغ من العمر 16 عاما، قدمت لأداء مناسك الحج هذا العام 1440 هـ مع والديها، بصرها بعد توفيق الله عز وجل وفضله على يد فريق مختص من مركز العلوم العصبية بمدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة، وذلك بعد عملية جراحية لقاع الجمجمة استغرقت 7 ساعات تم فيها استئصال ورم نازف في الغدة النخامية عن طريق الأنف باستخدام المنظار الجراحي من فتحه حجمها ١ سم.

وأوضحت الإدارة الطبية أن المريضة أحيلت إلى المركز بعد فقدان شبه كامل للإبصار في العين اليسرى وضعف شديد في العين اليمنى بسبب وجود ورم ضخم ونازف في الدماغ في الغدة النخامية وضاغط على أعصاب العين وقد تم التعامل معها في وقت وجيز والاستعانة بكافة الفرق الطبية من استشاريي جراحة مناظير الأنف والجيوب الأنفية وتخدير الأعصاب وطب العيون والغدد الصماء والعناية الحرجة وجراحي المخ والأعصاب.

وقام الفريق الطبي بإجراء تدخل جراحي عاجل من فريق مكون من استشاري جراحة المخ والاعصاب وقاع الجمجمة الدكتور محمد غازي عبده واستشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة الدكتور إسلام حرز الله حيث تم استئصال الورم وتخفيف الضغط عن عصب العين في عملية استغرقت ٧ ساعات تكللت بالنجاح التام.

وتماثلت المريضة للشفاء تدريجيا حيث تحسنت قدرتها على الإبصار مباشرة وتستكمل المريضة علاجها الطبي والدوائي تحت إشراف من استشارية الغدد الصماء وأورام الغدة النخامية الدكتورة دلال المحمادي.

000-3988275301565797238518

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