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قصة مؤثرة.. «ستيني» يؤدي مناسك الحج بعد أزمة صحية كادت أن تحرمه من حلم عمره

قصة مؤثرة.. «ستيني» يؤدي مناسك الحج بعد أزمة صحية كادت أن تحرمه من حلم عمره
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تواصل – فريق التحرير:

الحاج عاطف من جنسية عربية منّ الله عليه بأداء مناسك الحج لهذا العام، بعد أن تعرض لأزمة صحية في طريقه من المدينة لمكة المكرمة، حيث كادت أن تودي بحلم عمره.

عاطف في الستين من عمره، وطأت قدمه أرض المملكة لهذا العام، بعد أن استجاب الله له، لتنطلق قافلة الخير وتحط رحالها في المدينة المنورة.

وبعدها بأيام بدأت رحلة الحج إلى مكة المكرمة، وفي الطريق شعر بالضعف والمرض، إلا أن المرض اشتد عليه على بعد 70 كم من مكة المكرمة، ليتم نقله إلى إحدى المستشفيات الطرفية هناك.

بعدها تم نقله بالإخلاء الطبي لجدة لتلقي العلاج اللازم، حيث تمكن بفضل الله من الوقوف بعرفة وإتمام مناسك الحج.

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