جندي رفض مبلغ مالي من حاجة مصرية فجاءت المكافأة مذهلة.. التفاصيل كاملة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

علق الطالب العسكري ماجد بن نادر العبدالعزيز، على المقطع المتداول، والذي ظهر خلاله محاولة حاجة من جنسية مصرية مكافأته بمبلغ مالي مقابل ما كان يقدمه من عمل في المشاعر المقدسة، بتأكيده أن ما قام به جاء انطلاقاً من قناعته بواجبه تجاه ضيوف الرحمن الذين يعتبر خدمتهم شرفاً له، فيما قالت مصورة المقطع إنها لم تكن تتوقع أن يحظى بهذا الانتشار الواسع خلال هذه الفترة القصيرة.

وقال ماجد إنه مايزال طالباً في معهد تدريب قوات أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية، وتبقى أشهر على تخرجه، معبراً عن فخره بكونه أحد منسوبي القوات، ومؤكداً الدعم اللامحدود من قائد القوات الذي التقاه وأثنى على ما قام به وكافأه على ما ظهر في مقطع الفيديو المتداول.

وأضاف: “لم أعلم عن الفيديو ومن قام بتصويره وتفاجأت بانتشاره، وما كررته على السيدة كان انطلاقاً مما نلتزم به كرجال أمن في حماية الحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن، ولا ننتظر أي مقابل سوى التوفيق من الله والسداد في عملنا”، وفقا لـ”عكاظ”.

واستطرد الطالب ماجد قائلا: “تفاجأت برده فعل السيدة العربية التي كانت سعيدة بإتمام حجها، وكانت تكرر أن هذه الأموال مكافأة لي كوني كنت أدعو للحجاج بالتوفيق خلال توديعهم، فأكدت لها أن ما أقوم به هو واجبي”.

وأوضح أنه كُرّم من قبل قائد لواء أمن المنشأت اللواء حامد الطويرقي نظير أمانته وتفانيه في عمله، كما صدرت توجيهات بتعيينه بمجرد انتهائه من الدورة التي يحضرها حاليا في معهد تدريب قوات أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية.

بدورها أوضحت مصورة المقطع وتدعى نهلة سلمان بكري أنها حرصت على توثيق معظم المشاهد والمظاهر الإنسانية التي تقابلها خلال موسم الحج.

وأشارت إلى أنها صورت المقطع بشكل عفوي ولم يكن في حسبانها أن يحظى بهذا الاهتمام الكبير.

وكان المقطع قد حظي بتداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وحاز على إعجاب وتقدير متداوليه الذين أشادوا بتصرف الجندي وأخلاقه.