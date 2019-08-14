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ماذا قال «خالد الفيصل» عن رجال الأمن ودورهم في خدمة الحجاج؟

ماذا قال «خالد الفيصل» عن رجال الأمن ودورهم في خدمة الحجاج؟
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تواصل – فريق التحرير:

قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، شكره وتقديره لجميع الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن خلال حج العام الحالي، وخصّ الأمير خالد الفيصل بالشكر الجهات أعضاء لجنة الحج المركزية، التي كان لتكامل أعمالها وتضافر جهودها الأثر الكبير في إنجاح حج هذا العام، بفضل الله ثم بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من إمكانات لخدمتهم.

وأشاد الفيصل بالجهود الكبيرة لرجال الأمن، الذين كانوا مثالاً يقتدى به في حسن التعامل وعكس الصورة الحقيقية عن الإنسان السعودي.

وأكّد أمير مكة المكرمة على ضرورة مواصلة الجهات أعمالها وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن خلال الجزء المتبقي من موسم الحج حتى تمام مغادرتهم وعودتهم لبلادهم سالمين غانمين.

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