تطبيق إلكتروني يغلق 809 بلاغات تلقتها لجنة المشاعر بمؤسسة أفريقيا غير العربية

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أسهم تطبيق إلكتروني في تسديد 809 بلاغات تلقتها غرفة عمليات لجنة المشاعر بمؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية بمقرها بمشعر منى منذ يوم التروية وحتى ثاني أيام التشريق ومعالجة الأعطال الفنية التي ظهرت في بعض المخيمات من قبل مقاولي الصيانة في حينها، كما نفذت لجنة المشاعر بالمؤسسة 431 جولة ميدانية لمراقبة المخيمات إضافة إلى 97 جولة يومية على مكاتب الخدمة الميدانية المختلفة.

وأوضح عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المشاعر بالمؤسسة المهندس منصور محمد علوي، أن البلاغات شملت الأعطال التي حدثت في بعض أجهزة التكييف وأعمال السباكة والتجهيزات الكهربائية وبعض الحفريات التي لم يتم ردمها أثناء عملية تجهيز المخيمات قبل صعود الحجاج إلى المشاعر المقدسة حيث تم معالجتها في حينها من قبل المقاولين والمتعهدين بأعمال الصيانة، مشيرا إلى أن الفرق الميدانية للجنة تنفذ جولات مستمرة على مكاتب الخدمة الميدانية التابعة للمؤسسة لمتابعة أعمال المقاولين والتأكد من إنجازهم أعمال النظافة وتوفير الاحتياجات اللازمة فورياً.

من جانبه أشار نائب رئيس اللجنة بمشعر منى علاء فخراني، إلى أن الفرق الميدانية التابعة للجنة نفذت 431 جولة ميدانية من بداية عملها في المشاعر المقدسة، حيث شملت هذه الجولات التأكد من جاهزية المخيمات قبل وصول الحجاج إليها وتوفر كافة الاحتياجات اللازمة لهم، ومتابعة مستوى النظافة ومدى توافر الوجبات والحالات التجهيزية للمخيمات وتواجد أعضاء المكتب بشكل مستمر.

وأكد فخراني أن التطبيق الإلكتروني الذي تم استحداثه بغرفة عمليات المشاعر شكل نقلة نوعية في تسريع الوصول إلى الأعطال ورفع مستوى الخدمات المقدمة والتأكد من حل البلاغات بشكل نهائي ومتابعة كفاءة الأعمال المقدمة لضيوف الرحمن، مشيرًا إلى أنه أسهم في إيجاد علاقة تكاملية بين شركاء الأعمال من مكاتب الخدمة وشركة الكهرباء والمياه ومقاولي التكييف والنظافة حيث وفرت لهم حسابات يطلعون من خلالها على البلاغات المتعلقة بهم لمتابعتها ومباشرتها وتسديدها آلياً.