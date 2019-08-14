نصائح مهمة لحفظ بقايا اللحوم في الثلاجة بعد الطهو

تواصل – الرياض:

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ثلاثة شروط يجب توفرها لحفظ بقايا اللحوم بعد طهوها، مشيرة إلى إنها تمثل الحد الأقصى لمدة وضعها (مطبوخة) في الثلاجة.

جاء ذلك في «إنفوجراف» نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أنه يُشترط لحفظ بقايا اللحوم بعد طهوها، وضعها في أوعية محكمة الأغلاق؛ تجنبًا لأي احتمال لنقل الجراثيم إليها.

وأوضحت وزارة البيئة، أنه إذا كانت كمية اللحوم المراد حفظها كبيرة، فيجب عندئذٍ تجزئتها ووضعها في أوانٍ غير عميقة؛ لتبريدها بشكل أسرع، مع الالتزام بألَّا تزيد مدة حفظ الطعام المطبوخ في الثلاجة عن ثلاثة أيام.

يذكر ان الوزارة أوصت في وقت سابق، بتجنب ترك اللحوم المجمدة أو الطازجة، خارج الثلاجة أكثر من ساعتين كي لا تتكاثر الميكروبات، مع التأكد من إحكام غلقها جيدًا؛ منعًا لتساقط السوائل منها على بقية الأطعمة، مع ترك اللحوم مبردة في الثلاجة قبل تخزينها في المجمد بمدة لا تقل عن ست ساعات.

ونصحت وزارة البيئة، أيضاً بضرورة التأكد من أن درجة البرودة في الثلاجة أقل من خمس درجات مئوية وفي المجمد 18 تحت الصفر، مع الالتزام بتفريغ أكياس حفظ اللحوم في المجمد من الهواء للحفاظ عليها.