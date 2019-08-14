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سفارة المملكة بإندونيسيا تجدد تحذيراتها للمواطنين.. 7 تنبيهات مهمة

سفارة المملكة بإندونيسيا تجدد تحذيراتها للمواطنين.. 7 تنبيهات مهمة
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تواصل – الرياض:

جددت سفارة المملكة في إندونيسيا، اليوم، تحذيراتها للمواطنين السعوديين، التي من بينها تنبيه كل مواطن حصل على إذن رسمي بالزواج، بمراجعة السفارة وأخذ الاستشارة اللازمة قبل الإقدام على الزواج، وذلك لتفادي دفع تكاليف مالية عالية، أو التوقيع على مستندات قد تُدينه فيما بعد، ومما قد يتسبب له في ملاحقات قانونية.

وأوصت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” بعدم دفع أي مبالغ مالية لموظفي الجهات الرسمية في المطارات أو مزودي الخدمات اللوجستية داخل وخارج المطار، وعدم تقديم أي تبرعات وهبات مالية لأي جهة أو جمعية أو منظمة في جمهورية إندونيسيا وعند الرغبة في ذلك يرجى مراجعة السفارة ليتم بحث ذلك بالطرق السليمة والقانونية وعبر القنوات الرسمية.

وأوضحت أن ترويج وتعاطي المخدرات في إندونيسيا يقع مرتكبها تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الداخلي الإندونيسي؛ بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات للمتعاطي، والإعدام للمروج، وغرامة مالية تصل إلى (850 ألف دولار).

وأهابت السفارة بجميع رعاياها التقيد التام بمواعيد مغادرة رحلاتهم من مطارات إندونيسيا عامة ومطار جاكرتا خاصة، والالتزام بمدة التأشيرة الممنوحة لهم مسبقًا ومدتها (30 يومًا)؛ حيث توجد غرامة مالية قدرها (مليون روبية إندونيسية) عن كل يوم تأخير بعد المدة الممنوحة مسبقًا للزائر.

وطلبت من جميع المواطنين إنهاء إجراءات حجوازات الفنادق لكامل المدة عبر المكاتب المعتمدة في المملكة وتفادي التعامل مع الأشخاص مباشرة أو المواقع الوهمية؛ وذلك لأمن وسلامة المواطن من عمليات النصب والاحتيال.

كما أوصت السفارة جميع المواطنين الكرام بالابتعاد عن الأماكن المشبوهة، وأخذ الحيطة والحذر خلال مدة بقائهم في جمهورية إندونيسيا.

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