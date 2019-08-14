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حقيقة ما حدث للفتاة المعلقة بـ«تلفريك الطائف».. توضيح من «بساط الريح»

حقيقة ما حدث للفتاة المعلقة بـ«تلفريك الطائف».. توضيح من «بساط الريح»
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تواصل – الطائف:

أكد “مشروع بساط الريح” أن توقف الحركة أثناء تحرك تلفريك الطائف لا يشكل خطورة على الشخص المستخدم ولا يعتبر حالة طارئة، مشيرة إلى أن درجة الأمان عالية جداً والتوقف محتمل.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته الشركة المشغلة للتلفريك تعليقاً على الفيديو المتداول الذي تظهر فيه فتاة معلقة في تلفريك الطائف.

وأوضحت الشركة أن الحركة داخل المسار المعلق تعتمد على الدفع الذاتي من نقطة مرتفعة إلى نقطة أقل ارتفاعاً على عدة مراحل، ويكون فيها المستخدم موثقاً بأحزمة آمنة ومستلزمات أمان مرتبطة بكيبل المسار المعلق.

وأبانت أن سرعة الدفع تتأثر بوزن المستخدم واتجاه الرياح خاصة المرحلة الثالثة التي تعتبر الأطول مسافة والأقل انحدارا، مبينة أن الرياح قد تتسبب في تخفيف سرعة الدفع أو توقفها أثناء الرحلة.

وأبانت أن مغامرة بساط الريح هي في الأساس مغامرة إثارة والتوقف أحيانًا يكون جزء من الإثارة، مضيفة أن التعامل مع حالة التوقف يتم بسحب الحركة من قبل المشرف على تشغيل المنصة.

وقالت الشركة المشغلة إنها تعتذر عما أحدثته الحالة من تداعيات نتيجة عدم معرفة آلية التشغيل من قبل بعض المتابعين لمواقع التواصل الاجتماعي، وشددت على حرص إدارة موسم الطائف على سلامة الزوار.

يذكر أن مقطع فيديو انتشر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي وثق لتعلّق فتاة على “تلفريك الطائف”، الشيء الذي دفع بعض المارة لتوقيف سياراتهم لمتابعة ما يجري.

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