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4 طرق بسيطة للتخلص من تورم القدمين

4 طرق بسيطة للتخلص من تورم القدمين
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تواصل – وكالات:

بعد يوم عمل طويل أو رحلة شاقة، قد تلاحظ وجود انتفاخات أو ورم في قدميك أو ساقيك، الأمر الذي قد يدفعك للشعور بالقلق.

وبحسب خبراء الصحة، هذه الانتفاخات عادة ما تكون طبيعية ولا تشكل خطراً صحياً، وقد تنشأ عن زيادة السوائل في أنسجة الجسم بشكل مؤقت.

فيما يلي أربع طرق مفيدة للتخفيف من أعراض الوذمة، بحسب ما ورد في موقع “ديلي هيلث بوست” الإلكتروني:

１- الاستلقاء على الظهر
في حال إصابتك بوذمة في القدمين، حاول الاستلقاء على ظهرك ونزع حذائك، لأن الجلوس قد يؤدي إلى ضعف ضخ الدم إلى قدميك، بسبب الانقباض في الأوعية الدموية حول خصرك وفي ركبتيك.

２- استخدام الثلج
ضع بعض الجليد على قدميك، لأن البرودة تساعد على تضييق الأوعية الدموية المتوسعة في القدمين، وإعادة تدفق الدم إلى القلب. ومع ذلك احرص على عدم وضعه لأكثر من 20 دقيقة، لتفادي أي أضرار محتملة قد تتسبب بها البرودة الزائدة.

3- الضماد
يمكن أن يساعد لف قدميك أو ساقيك بضمادة، في التخفيف من انتفاخ القدمين وضخ الدم إلى أعلى الساقين الذي يخفف الضغط على الأوعية الدموية في القدمين، وبالتالي تخفيف انتفاخهما.

4- رفع القدمين
ارفع قدميك في وضعة الاستلقاء على كرسي أو وسادة لمساعدة الدم للارتداد إلى جذعك والجزء العلوي من جسمك، فهذا يخفف الضغط على قدميك ويعيد توازن توزع الدم في أنحاء الجسم.

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