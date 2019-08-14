رئيس مجلس الأمة الكويتي: لا يوجد أي دولة يُمكنها أن تُقدم للحجاج ما قدمته المملكة

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أثنى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، على جهود المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن من مختلف الجنسيات.

وقال الغانم، خلال استضافته ببرنامج لقاء خاص على السعودية الأولى، من نعم الله سبحانه وتعالى على المسلمين وجود الحرمين الشريفين في السعودية.

وأشاد مرزوق الغانم، بتنظيم المملكة للحج، حيث قال إنه لا يوجد أي دولة في العالم يمكنها أن تقدم للحجاج ما قدمته المملكة من تسهيلات ودعم حيث يواصل قادة المملكة وشعبها وجنودها وضباطها الليل والنهار لتقديم أفضل خدمة لضيوف الرحمن.