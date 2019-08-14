هيئة الاتصالات: استهلاك 32 ألف تيرابايت بيانات في الحج.. وهذه أكثر 5 تطبيقات استخداماً

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أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ، عن مؤشرات أداء الاتصالات في مكة المكرمة والمدينة المنورة بداية من مطلع ذي الحجة وحتى اليوم الحادي عشر.

وأوضحت الهيئة أنه خلال تلك المدة تم إجراء أكثر من 309 ملايين مكالمة محلية ودولية، وبلغ حجم استهلاك البيانات 32.5 ألف تيرابايت.

ووصل متوسط سرعة التنزيل 44.83 ميغابت في الثانية، ما يمثل نسبة تحسن بنسبة 69% مقارنة بالعام الماضي، أما معدل استهلاك الفرد للبيانات فوصل إلى 352.5 ميغابايت للمشترك، أما أكثر خمسة تطبيقات استهلاكاً للبيانات فكانت: يوتيوب، سناب شات، فيسبوك، واتساب، إنستغرام.