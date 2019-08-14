فيديو مثير.. أفعى تلتهم نفسها في مشهد نادر

تواصل – وكالات:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مقطع فيديو مثير يُظهر أفعى وهي تلتهم نفسها في تصرف غريب.

وظهرت الأفعى في المقطع، وهي تلتهم ذيلها وكأنها فيما يبدو غير مدركة بأنه جزء من جسدها، والغريب في الأمر أن الأفعى وكما يبدو من المقطع المُصور وبعض الصور، استمرت في الإطباق على ذيلها وابتلاع مؤخرة جسدها وكأنها لا تحس بأي ألم.

وتمكن مصور المقطع في نهاية الأمر من تخليص ذيل الأفعى من فمها لإنقاذ حياتها، فيما علق بعض خبراء الأحياء والأطباء البيطريين، بقولهم إن أمراً مثل هذا يعد نادر الحدوث بين الأفاعي، وقد يكون بسبب مرض غريب أصاب هذه الأفعى بالذات ودفعها لفعل ذلك.