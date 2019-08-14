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4زيوت تساعد على التئام كسور العظام قبل التدخل الجراحي .. تعرف عليها 

4زيوت تساعد على التئام كسور العظام قبل التدخل الجراحي .. تعرف عليها 
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تواصل – وكالات:
ينصح خبراء الصحة باستخدام بعض الزيوت الطبيعية والتي تساعد في تجبير الكسور وعلاجها، قبل التدخل الجراحي بتركيب شريحة تساعد على التئام العظام على النحو السليم.

ومن الخطوات العلاجية التكميلية دهان العظام المكسورة بزيوت أساسية تمتلك خصائص تسريع الشفاء.

زيت الروزماري: يحتوي زيت الروزماري على مادة تمنع تسرّب الكالسيوم من العظام.
زيت النعناع: يمتاز زيت النعناع بخصائصه المضادة للالتهابات، ويعتبر من أفضل الزيوت لتخفيف الألم.
زيت اللافندر: يمنع زيت اللافندر الأعراض التي تصاحب الكسور، مثل الصداع والدوخة.
زيت البابونج: يحتوي زيت البابونج على مضاد حيوي نباتي يحمي من الالتهابات.

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