العثور على جثة مفقود «وادي لجب» بعد إنقاذ 5 من مُرافقيه جرفتهم السيول أمس

تواصل – جازان :

بعد إنقاذ 5 من رفقائه أمس، عثرت فرق الدفاع المدني بجازان على جثمان المفقود السادس في وادي لجب اليوم ، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الريث العام بعد العثور عليه على بعد 8 كيلومترات من موقع سقوطه.

وكانت عمليات البحث عن المتوفي قد تواصلت منذ الامس بمشاركة المواطنين وفرق الدفاع المدني ليتم العثور على الجثة بين الصخور في مجرى الوادي.

وجرفت السيول يوم أمس 6 أشخاص كانوا في نزهة قبل أن تداهمهم السيول في الوادي بجازان.

وشدد الدفاع المدني بمنطقة جازان من خطورة الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول ومزاولة السباحة في أماكن تجمعات مياه الأمطار، وداعيًا لعدم عبور مجاري الأودية، سواء بالمركبات أو سيرًا على الأقدام أثناء جريان السيول، مؤكداً على ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة في هذه الحالات، متمنيًا السلامة للجميع.