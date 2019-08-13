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هذا ما فعله حاج فلسطيني مع صورتي خادم الحرمين وولي العهد (فيديو وصور)

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تواصل – فريق التحرير :

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقطع فيديو يظهر حاجا فلسطينيا وهو يمسح بملابسه صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ثم يقبّل الصورتين، شاكرًا القيادة على نُبل الاستضافة وكرم الضيافة وتبني القضية الفلسطينية.

وعندما سُئل عن اسمه قال: أنا مروان محمد عبدالرحمن، من فلسطين، نشكر الملك على هذه المكرمة وعلى الضيافة المحترمة لجميع الشهداء وعلى القضية الفلسطينية، ونشكر الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان وكل العاملين والوزارات والحكومة السعودية على هذا الاستقبال الفاخر”، ثم قبّل كتفي خادم الحرمين الشريفين في الصورة.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين وجّه باستضافة ألف حاج وحاجة من فلسطين من ذوي الشهداء، وأعرب مجلس الوزراء الفلسطيني عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية، ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ على تفضله بالتوجيه باستضافة ألف حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام 1440هـ.

 

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