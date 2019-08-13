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مقتل 16 من قوات نظام الأسد والميليشيات المُوالية بريفي إدلب الجنوبي

مقتل 16 من قوات نظام الأسد والميليشيات المُوالية بريفي إدلب الجنوبي
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تواصل – واس:

لقي ما لايقل عن 16 فرداً من قوات نظام الاسد والميليشيات الموالية له حتفهم أمس بعد إصابة تجمع لهم بصاروخ موجه في محيط قرية ترعي بريف إدلب الجنوبي.
كما قتل مسلحان يستقلان دراجة نارية عنصر من قوات النظام في بلدة الشيخ سعد بريف درعا الغربي بعد إصابته بأعيرة نارية، وفقاَ للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وبحسب المصدر الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، قُتل مواطن في محافظ إدلب جراء قصف طائرات النظام الحربية على بلدة معرة حرمة بريف إدلب الجنوبي.
وأعدم فصيل موالي لتركيا رجلين رمياً بالرصاص في بلدة جرابلس شمال شرق حلب حي بتهمة اغتيال قيادي من الجيش الوطني.

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