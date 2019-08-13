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قصَّرت في خدمة حجاج .. توجيه بإيقاف مؤسسة طوافة والتحقيق مع مسؤوليها 

قصَّرت في خدمة حجاج .. توجيه بإيقاف مؤسسة طوافة والتحقيق مع مسؤوليها 
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تواصل – فريق التحرير:

وجه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، بإيقاف مسؤولي مؤسسة طوافة عن العمل والتحقيق مع المؤسسة، لتقصيرهم في خدمة ضيوف الرحمن.

كما وجه نائب أمير منطقة مكة بمعالجة عاجلة وتقديم كامل الخدمات للحجاج والتحقيق مع المقصرين والرفع له بالنتائج.

وتعود التفاصيل إلى تذمر عدد من الحجاج من الخدمات المقدمة لهم أثناء الحج ، ليطالب نائب الأمير لقاء ممثلي الحجاج للاستماع اليهم والوقوف على حجم التقصير الذي اشتكى منه الحجاج ، ليوجه عقب ذلك بإيقاف المسؤولين والتحقيق معهم .

 

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