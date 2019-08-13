حكومة «جبل طارق» تُكذّب مزاعم إيران: ناقلة النفط لن تغادر

تواصل – وكالات:

نفت حكومة جبل طارق اليوم الثلاثاء مزاعم نقلتها وكالة أنباء إيرانية بأن ناقلة النفط الإيرانية “جريس 1” ستغادر المنطقة البريطانية اليوم، بحسب “رويترز”.

يذكر أن قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية احتجزت ناقلة النفط الإيرانية في الرابع من يوليو قبالة ساحل جبل طارق بالبحر المتوسط للاشتباه بأنها تنقل النفط إلى سورية، في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن التحقيقات الجارية بشأن الناقلة “جريس 1” مسألة تخص جبل طارق.

وكانت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية نقلت عن سلطات في جبل طارق لم تذكرها بالاسم قولها إن الناقلة “جريس 1” سيُفرج عنها مساء اليوم.

وقال مصدر كبير بحكومة جبل طارق إن هذا التقرير غير صحيح. وفي وقت سابق قالت سلطات جبل طارق إنها تسعى لعدم تصعيد الموقف.