الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

نفرة مليونية ..بياض الإحرامات يغطي مسارات المشاة الأطول عالمياً إلى «مزدلفة»  

نفرة مليونية ..بياض الإحرامات يغطي مسارات المشاة الأطول عالمياً إلى «مزدلفة»  

نصائح لتجنب «انتفاخ البطن» بعد ولائم عيد الأضحى

نصائح لتجنب «انتفاخ البطن» بعد ولائم عيد الأضحى

«محمد آل الشيخ» خطيبًا لخطبة عرفة.. تعرَّف عليه

«محمد آل الشيخ» خطيبًا لخطبة عرفة.. تعرَّف عليه

«حساب المواطن» يعلن إيداع الدفعة الـ21 من الدعم للمستفیدين

«حساب المواطن» يعلن إيداع الدفعة الـ21 من الدعم للمستفیدين

حكومة «جبل طارق» تُكذّب مزاعم إيران: ناقلة النفط لن تغادر

حكومة «جبل طارق» تُكذّب مزاعم إيران: ناقلة النفط لن تغادر
0

 

تواصل – وكالات:

نفت حكومة جبل طارق اليوم الثلاثاء مزاعم نقلتها وكالة أنباء إيرانية بأن ناقلة النفط الإيرانية “جريس 1” ستغادر المنطقة البريطانية اليوم، بحسب “رويترز”.

يذكر أن قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية احتجزت ناقلة النفط الإيرانية في الرابع من يوليو قبالة ساحل جبل طارق بالبحر المتوسط للاشتباه بأنها تنقل النفط إلى سورية، في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن التحقيقات الجارية بشأن الناقلة “جريس 1” مسألة تخص جبل طارق.

وكانت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية نقلت عن سلطات في جبل طارق لم تذكرها بالاسم قولها إن الناقلة “جريس 1” سيُفرج عنها مساء اليوم.

وقال مصدر كبير بحكومة جبل طارق إن هذا التقرير غير صحيح. وفي وقت سابق قالت سلطات جبل طارق إنها تسعى لعدم تصعيد الموقف.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

سقوط مقاتلة إيرانية في مياه الخليج العربي (صور)

سقوط مقاتلة إيرانية في مياه الخليج العربي (صور)

أمريكا تتوعد إيران: العقوبات فعالة وسنواصل تطبيقها

أمريكا تتوعد إيران: العقوبات فعالة وسنواصل تطبيقها

تنبيه من السفارة في لندن للمواطنين المتوجهين إلى بريطانيا

تنبيه من السفارة في لندن للمواطنين المتوجهين إلى بريطانيا

الجبير: احتجاز إيران للسفينة البريطانية أمر مرفوض وانتهاك للقانون الدولي

الجبير: احتجاز إيران للسفينة البريطانية أمر مرفوض وانتهاك للقانون الدولي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مشعل والاكتئاب والمشي
مقالات

مشعل والاكتئاب والمشي

المزيد
لا شيء يستحق القلق!
مقالات

لا شيء يستحق القلق!

المزيد
عشر ذي الحجة
مقالات

عشر ذي الحجة

المزيد
إعلاميون ينعون رحيل «عبدالرحمن الشبيلي».. الرائد والمؤسس
تقارير وحوارات

إعلاميون ينعون رحيل «عبدالرحمن الشبيلي».. الرائد والمؤسس

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>