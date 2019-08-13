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«التحالف» : سقوط طائرة مٌسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي من صنعاء على المدنيين في محافظة عمران باليمن 

«التحالف» : سقوط طائرة مٌسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي من صنعاء على المدنيين في محافظة عمران باليمن 
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تواصل-  واس:

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العقيد الركن تركي المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران اطلقت صباح اليوم من ( صنعاء ) طائرة بدون طيار (مفخخة) في امتداد لعملياتها الإرهابية، وسقطت بعد إقلاعها بمسافة (35) كلم في محافظة عمران على الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء.

وأوضح العقيد المالكي استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بتبنيها للعمليات الإرهابية عبر وسائلها وأدواتها الإعلامية، ما يضعها وقادتها الإرهابيين والمخططين لتنفيذ مثل هذه العمليات الإرهابية في طائلة المسؤوليه والمحاسبة القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني .

وأكد أن استمرار دعايتها الكاذبة بإعلانها استهداف مطار (أبها) الدولي يؤكد ما تم الإيضاح عنه من قيادة القوات المشتركة للتحالف بأنه لم يعد أمامها إلا الكذب والترويج للأوهام سعياً لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابية والدعاية لتضليل القبائل اليمنية للزج بأبنائهم في معارك نتيجتها الموت والخسران، خدمة لقيادة المليشيا ونظام إيران.

واختتم العقيد المالكي تصريحه بتأكيد قيادة القوات المشتركة للتحالف استمرارها في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي .

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