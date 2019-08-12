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تصادم مُروع بين مركبتين يسفر عن وفاة شخص وإصابَتين بالباحة

تصادم مُروع بين مركبتين يسفر عن وفاة شخص وإصابَتين بالباحة
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تواصل- الباحة: 

توفي شخص فيما أصيب آخر بإصابات بالغة إثر حادث تصادم بين مركبتين ف حجرة الباحة مساء اليوم الاثنين.
ووقع حادث التصادم المروع بين المركبتين مساء اليوم ، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، ليسفر عن وفاة شخص واصابتين رفضت إحداهما الكشف والنقل فيما تعرضت الحالة الأخرى لإصابات بليغة نقلت على إثرها للمستشفى .

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 20:37 عن حادث تصادم بين سيارتي وانيت وصالون في موقع الحجرة أمام البلدية.

لتتوجه على الفور فرقتان إسعافيتان  من الهلال الأحمر، وتباشر الحادث الذي كانت حصيلته ثلاث حالات،  توفيت الأولى فور وقوع الحادث فيما نقلت الإصابة الثانية إلى مستشفى قلوة العام بعد تعرضها لإصابات بليغة تم التعامل معها إسعافيا في موقع الحدث من قبل فرق الهلال الأحمر ، وإصابة خفيفة رفض صاحبها الكشف أو النقل إلى المستشفى .

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