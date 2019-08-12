وفاة أحدهم.. «مدني جازان» يكشف تفاصيل فقدان 6 أشخاص بـ«وادي لجب»

تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى عبدالله القحطاني، أنه ورد بلاغ عن أشخاص مفقودين بوادي لجب بمحافظة الريث، وعند الوصول للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن فقدان 6 أشخاص داخل وادي لجب، كانوا برفقة المٌبلغ عن الحادث”.

وأوضح القحطاني أن عمليات البحث استمرت حتى تم العثور على أربعة أشخاص من المفقودين بحالة صحية جيدة، وأفادوا بجرف السيل الشخصين المتبقيَيْن “وبمتابعة البحث وردنا بلاغ من أحد المواطنين بالعثور على أحد المفقودين؛ وتم انتقال الفرق للموقع والعثور على المفقود وقد فارق الحياة”.

وأشار المتحدث باسم مدني جازان إلى أن البحث ما زال جاريًا عن المفقود الثاني في الوادي، ومصيره مجهول. مجددًا تحذيراته من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول ومزاولة السباحة في أماكن تجمعات مياه الأمطار، وداعيًا لعدم عبور مجاري الأودية، سواء بالمركبات أو سيرًا على الأقدام أثناء جريان السيول؛ لكي لا يتعرضوا لأي مكروه -لا قدر الله-.

كما شدد على ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة في هذه الحالات، متمنيًا السلامة للجميع.